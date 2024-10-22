Какая будет погода завтра, 23 октября – прогноз от синоптика Диденко

В Украине и дальше ожидается теплая погода.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода в среду, 23 октября.
По ее словам, завтра погода в Украине не претерпит существенные изменения и будет такой же, как и сегодня – теплой и ясной.
Единственное, что изменится: завтра в западных областях несколько увеличится облачность и даже возможны небольшие осадки — "несколько капель какого-то неуверенного в себе небольшого дождя".
"А на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду", – подытожила Диденко.
Ранее синоптики рассказали об аномально теплом начале ноября.
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