Какая будет погода завтра, 23 октября – прогноз от синоптика Диденко

В Украине и дальше ожидается теплая погода.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода в среду, 23 октября.

По ее словам, завтра погода в Украине не претерпит существенные изменения и будет такой же, как и сегодня – теплой и ясной.

Единственное, что изменится: завтра в западных областях несколько увеличится облачность и даже возможны небольшие осадки — "несколько капель какого-то неуверенного в себе небольшого дождя".

"А на Левобережье усилится ветер до 8-12 метров в секунду", – подытожила Диденко.

Ранее синоптики рассказали об аномально теплом начале ноября.

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