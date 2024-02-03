Какая будет ситуация на валютном рынке и почему доллар снова может расти: объяснение банкира

На валютном рынке наблюдается определенная стабилизация, в то же время могут произойти и колебания.

Дело в том, что макрофинансовая помощь должна своевременно поступать в бюджет. Если этого не будет, возникнет нестабильность курсов.

Об этом в эфире 24 Канала сказал банкир, Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Какие колебания возможны

Важным вопросом остается разблокирование границ и решение трудностей в предоставлении макрофинансовой помощи. Именно эти аспекты оказывают влияние на стабильность валютного рынка.

"В целом в течение следующей недели курсовые коридоры возможных изменений обретут следующие очертания: на безналичном рынке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро", – прогнозирует специалист.

Он также добавляет, что у Украины достаточно валовых финансовых резервов – около 40 миллиардов долларов.

"Должны понимать, что на ежемесячные валютные интервенции тратится 2,5 – 3 миллиарда долларов. Если макрофинансовая помощь не будет дополнять бюджет вовремя, возникнет нестабильность курсов", – подчеркнул Лесовой.

Банкир считает, что в течение следующей недели будут сохраняться тенденции, возникающие в январе. Возможны лишь незначительные колебания. Речь идет о:

изменения на межбанке – 0,2 гривны, на наличном рынке – 0,3 – 0,5 гривен;

разница между курсом купли и продажи на межбанке не будет более 0,1 гривны, на наличном рынке – 0,5 гривны в банках, а вот в обменниках – до 1 гривны.

Ранее НБУ обнародовал курс валют на выходные 3-4 февраля.

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