Какая будет ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе: прогноз "Укрэнерго"

Дефицит, к сожалению, вернется.
На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной, чем в последние дни мая. Это объясняется тремя факторами.
Об этом в эфире "Общественного" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, речь идет о:
- вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций;
- последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня;
- прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", — отметил Владимир Кудрицкий.
Напомним, в понедельник, 3 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.
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