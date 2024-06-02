Какая будет ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе: прогноз "Укрэнерго"

На следующей неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной, чем в последние дни мая. Это объясняется тремя факторами.

Об этом в эфире "Общественного" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, речь идет о:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций;

последствия обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня;

прогнозируемый рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.

"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с завтрашнего дня в течение всех суток ожидаются плановые графики отключений", — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, в понедельник, 3 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.

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