Какая будет зима 2024-2025 в Украине: метеоролог удивила прогнозом погоды

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

Об этом она сказала в комментарии Алексею Суханову на ютуб-канале "Говорит Суханов".

Метеоролог отметила, что в Украине стало значительно теплее, чем было еще во второй половине 20 века.

"Мы видим, что в последние годы зимы у нас стали значительно теплее, чем были в 60-80-х годах. Особенно теплым стал месяц январь. Там температура поднялась на градуса 3. И если мы ожидаем в этом году, что он будет еще на 2 градуса выше, то это +5 градусов и это температура такая, которая наблюдается, как в конце ноября. Мы считаем, что это неплохо и мы можем пережить эту зиму. Но это не значит, что зимой будет настолько тепло. Это так называемые климатические прогнозы, что означает, какая погода будет преобладать в этом году. Это означает, что 60% дней будут теплее", - сказала Вера Балабух.

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