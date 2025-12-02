Какая будет зима в Украине: экстрасенс дал шокирующий прогноз

Война в Украине, фото иллюстративная

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз, какой будет зима в Украине и какова угроза массированных российских атак с декабря 2025-го по февраль 2026-го года.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

«Многие говорят о мирных соглашениях и о перемирии. Хочется верить в это, конечно, но… Зима началась, никто еще никаких соглашений не подписал. Так что атаки могут продолжаться», — говорит Роман Завидовский.

По его словам, карты указывают на то, что обстрелы энергетической инфраструктуры и как следствие отключения света будут продолжаться.

«Карта письма — важные новости, информация, оповещения. Карта тюрьмы, закрытые дороги, безвыходные ситуации. Карта ограничений больших и значительных. Это как раз может указывать на графики отключений, на то, что будут введены ограничения. Человек в кандалах. То есть, по сути, это как раз и означает, что все-таки атаки будут продолжаться».

На колоде Таро экстрасенса выпали как отрицательные, так и положительные карты.

«Десятый аркан, колесо удачи — карта больших перемен. Девятка мечей — жестокость, агрессия, атаки, плохая карта. И королева пентаклей — карта сильной женщины», — говорит Роман Завидовский.

Он уверен, что удары по объектам инфраструктуры будут продолжаться. Но вместе с тем, по словам экстрасенса, карты дают надежду на лучшее.

«Потому что падает карта верности, падает колесо удачи в прямой позиции, падает королева пентаклов в прямой позиции. Карта тюрьмы и карта девятки мечей являются отрицательными. Они указывают на достаточно значительные атаки, которые могут произойти в этот зимний период. Но я бы сказал, что все равно позитив преобладает от негатива. Карта письма в данном контексте имеет более нейтральное значение. Она говорит о каких-то очень важных новостях и извещениях», — говорит Роман Завидовский.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.