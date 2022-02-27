Какая досада: в Минцифре рассказали о беспрецедентных кибератаках на государственные сайты РФ

Какая досада: в Минцифре рассказали о беспрецедентных кибератаках на государственные сайты РФ

Хакеры совершили атаку и на сайт Кремля.

Хакеры атаковали сайт Кремля.

В течение 26 февраля, по данным росСМИ, прошли беспрецедентные по масштабу кибератаки на российские государственные сайты. Хакерскую атаку подверглись, в частности, и сайты Кремля и Госдумы РФ.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров 27 февраля.

Как он уточнил, хакеры атаковали портал Госуслуги РФ, сайты Кремля, Госдумы РФ, "Первого канала", "Роскосмоса" и "Российской железной дороги".

"Более 50 DDoS-атак в более чем 1 Тбайт. Какая досада", — написал Федоров.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: