Какая категория украинцев может досрочно выйти на пенсию и получать выплаты

Часть украинцев может выйти на пенсию гораздо раньше.

В Украине определенная категория граждан может выйти на пенсию досрочно. Перечень лиц, имеющих на это право и условия назначения таких пенсий, определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Кто может выйти на пенсию досрочно:

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до 8 лет, а также матери детей с инвалидностью;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность вследствие ранения;

супруги или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно;

ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, исполняющих интернациональную обязанность;

лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор из-за их состояния здоровья;

лица, работавшие в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях;

люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарным нанизмом (лилипутами), диспропорциональными карликами и другими. По достижении мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин;

лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы – после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 года и при наличии страхового стажа не менее 15 лет – у мужчин и не менее 10 лет – у женщин.

Перечень документов:

заявление на получение досрочной пенсии;

удостоверение личности (оригинал и его копия);

документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы;

справка о присвоении индивидуального налогового номера (код РНОКПП);

справка о доходах в течение страхового стажа работы. Справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Напомним, в Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты – что для этого нужно.

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