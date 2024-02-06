Какая ключевая проблема мобилизационного законопроекта: мнение нардепки

Сегодня важно найти решение по ключевой проблеме законопроекта о мобилизации – права на демобилизацию через 36 месяцев. Ведь цель законопроекта состоит в том, чтобы создать мотивацию и возможность мобилизации людей.

Об этом в эфире "Киев2" сказала народная депутат Украины Виктория Сюмар.

"Мы спрашиваем военное командование, Генштаб, а что является самой большой мотивацией сегодня, чтобы человек уходил в армию? Они говорят – возможность демобилизоваться", – отмечает Сюмар.

То есть у человека должно быть понимание, что он приходит, честно делает свою работу, служит Родине и через 36 месяцев может демобилизоваться. В законопроекте эта норма является декларативной.

"Она по сути очень относительно работает. Там написано, что через 36 месяцев вы получаете право написать рапорт на демобилизацию, а после этого Ставка верховного главнокомандующего будет определять, кто получит право и будет демобилизован, а кто не получит. Это не принцип правовой четкости. Будет ли это работать – никто вам не скажет", – подытожила народная депутат.

Раньше речь шла о том, как нужно работать с людьми, чтобы уменьшались их страхи по мобилизации.

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