"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": под Одессой на кораблях оккупантов прозрели и заговорили о 10 тысячах погибших (видео)

"Какая н**уй наша армия, полный п**деж": под Одессой на кораблях оккупантов прозрели и заговорили о 10 тысячах погибших (видео)

Военные морских сил РФ ошеломлены происходящим в Украине.

Украинцы перехватили разговор моряков российского корабля с согражданами. Оккупанты напуганы количеством потерь своего личного состава на территории Украины.

Видео выложили в Сети.

""Какакя н**хуй наша армия. Наша армия не готова туда отсылать, наши пацаны что воевали что ли? Короче жопа. Не смотрите в новостях, все полный пи**деж по телевизору. Уже около 10 тысяч наших погибших солдат", - сказали на судне.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: