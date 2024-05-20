Какая опасность ждет украинцев из-за погоды: карта

До 23 мая на Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасности пожаров по Украине.

"21-23 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, 22 мая и Черниговской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

А как в Киеве

До 23 мая в Киеве и области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на природе:

✔️для граждан – от 3 060 до 6 120 грн;

✔️для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.

Штрафы за курение сухостоя:

⚠️ для граждан – от 6 120 до 12 240 грн;

⚠️ для должностных лиц – от 21 420 до 30 600 грн.

Пожароопасность. Карта на 21 мая / Фото: Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Украину идет жара.

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