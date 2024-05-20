Какая опасность ждет украинцев из-за погоды: карта

До 23 мая на Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасности пожаров по Украине.
"21-23 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, 22 мая и Черниговской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
А как в Киеве
До 23 мая в Киеве и области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на природе:
✔️для граждан – от 3 060 до 6 120 грн;
✔️для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.
Штрафы за курение сухостоя:
⚠️ для граждан – от 6 120 до 12 240 грн;
⚠️ для должностных лиц – от 21 420 до 30 600 грн.
Ранее сообщалось, что в Украину идет жара.
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