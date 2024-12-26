Какая опасность ждет Украину после отмены военного положения: демограф шокировала ответом

Если украинские власти не вернут женщин после войны, мужчины уедут, считает демограф.

После отмены военного положения, Украина может получить вторую волну эмиграции мужчин, которые поедут к своим женщинам за границу.

Такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью BBC.

По словам демографа, этим риском "нельзя не пренебрегать".

"Если мы не вернем женщин, мужчины уедут. То есть здесь нужно пытаться вернуть как можно больше людей из-за границы с тем, чтобы и в частности, уменьшить новый отток отсюда. Если будет нормально оплачиваемая работа, если прекратятся бомбардировки, отключения света, тепла, воды – желание уехать будет меньше", – убеждена эксперт.

Демограф также отметила, что шанс вернуть легально уехавших 17-летних парней у Украины еще есть.

К слову, Либанова обратила внимание на то, что нет всплесков эмиграции из-за блекаутов.

"Поверьте, я слежу за этим очень внимательно. Подавляющая часть уехавших они уехали в первые месяцы войны 2022 года", — добавила директор института демографии.

Напомним, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной.

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