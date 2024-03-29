Какая основная мишень для врага в ракетном терроре: Зеленский дал четкий ответ

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня Ставку – во многом именно по результатам российских ударов минувшей ночью и на этих неделях. Основная мишень для врага сейчас в ракетном терроре – это энергетика, разные части нашей энергосистемы. Продуманы подлые российские удары, в том числе по гидроэнергетике.

Об этом сообщил президент в вечернем видеообращении 29 марта.

Что обсуждали на Ставке

Зеленский рассказал, что на Ставке обсудили все аспекты защиты объектов, соответствующей работы, как в Украине, так и с партнерами. Это важно не только для нашего государства, но и для соседей, и для континента в целом. Были удары по Днестровской станции, по Каневской станции, и это свидетельствует о том, что Россия хочет повторения такой катастрофы, которую они устроили на Каховской станции. Должна стать обязательно общей задачей – не только украинской, – чтобы таких экологических катастроф больше не было в нашей Европе. Кроме Украины, под прямой угрозой – Молдова.

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"Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам бороться за ПВО, за соответствующие поставки. И это чрезвычайно важно. И на дипломатическом фронте мы много сил тратим не просто на противодействие российским влияниям, но и на то, чтобы убеждать партнеров увеличивать поставки систем ПВО и ракет к ним", – добавил он.

Конечно, много работы в разных регионах и по физической защите объектов энергетики, отметил президент. Были доклады сегодня и представителям энергокомпаний, и чиновникам.

"Второй вопрос на Ставке – это поставка оружия и снарядов для фронта, для наших действий сейчас и в ближайшие месяцы. Четко понимаем, к чему готовится Россия. Они больны войной – сами не остановятся. И мы делаем все, чтобы была возможность достаточного противодействия", – подчеркнул глава государства.

Представление нового секретаря СНБО

Президент рассказал, что 28 марта представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко. Одной из его приоритетных задач сейчас больше координации, больше качественных проектов решений – всего того, что усилит наше государство в смысле защиты от российских амбиций и, собственно, нашей способности погасить враждебные амбиции.

Ограничение работы онлайн казино: петиция набрала голосов

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества. Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому поводу. вопроса и на следующей неделе предложить решение", – сказал президент.

Об ответах врагу

Зеленский также отметил, что враг получит подробные ответы на ракетные удары.

"И последнее. Сегодняшний день начался рано – ночью, из-за российских ракетных ударов. Я был на постоянной связи с командующим Воздушных сил Олещуком и с Главкомом Сырским. Подробные доклады. Подробные будут и ответы врагу", – подытожил президент.

Куда поедет посол Данилов

Алексей Данилов продолжит работу по дипломатическому направлению, а конкретнее – президент согласовал его кандидатуру как нового Посла Украины в Республике Молдова.

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством — и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", — объяснил свое решение глава государства.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 марта, уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом стало известно по соответствующему указу на сайте Офиса президента.

Согласно новому указу, на место Данилова назначен Литвиненко Александр Валерьевич. До этого с 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины, а до этого – был директором Национального института стратегических исследований.