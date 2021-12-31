Какая погода будет на праздничных выходных: прогноз на 1, 2 и 3 января

Какая погода будет на праздничных выходных: прогноз на 1, 2 и 3 января

Оттепель принесет дождь, затем похолодает и пойдет снег.

В ближайшие выходные в Украину придет потепление. В субботу, 1 января, пройдет дождь, местами с мокрым снегом. В воскресенье, 2 января, существенных осадков не ожидается, но станет холоднее. 3 января – снег. Будет дуть сильный ветер.

"Завтра (1 января) погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя, усиления ветра и повышения температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не прогнозируем. Температура воздуха начнет снижаться", — говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра

Суббота, 1 января

В восточных и северо-восточных областях снег с дождем. На дорогах гололедица. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

На остальной территории дождь. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов мороза. Ночью в западных областях днем на Правобережье местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 1 января 2022 года / Укргидрометцентр

Воскресенье, 2 января

Без существенных осадков.

Температура ночью 0-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 2 января 2022 года / Укргидрометцентр

Понедельник, 3 января

Снег, на западе – с дождем.

Температура ночью 0-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На Левобережье ночью 9-14 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. В западных областях ночью около нуля, днем 1-5 градусов тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 3 января 2022 года / Укргидрометцентр

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