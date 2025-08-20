Какая погода будет в Украине 21 августа: прогноз синоптика

Погода в Украине / © iStock

Реклама

В четверг, 21 августа, будут дожди и грозы в западной и северной части Украины. Остальная наша территория еще окажется в сухой погоде.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 21 августа: какой температуры ожидать

Как отметила специалист, в течение 22-23 августа холодный атмосферный фронт пересечет территорию Украины в восточном направлении. Он повлечет за собой осадки.

Реклама

«Что касается южной части, больше дождей придется на Одесщину, а вот остальное юг на протяжении 22-23 августа — максимум какие-то локальные капли», — пояснила Диденко.

Ожидается, что температура днем будет такой:

на юге, на востоке и в центральных областях — +28+32 градуса;

на севере — +24 +28 градусов;

на западе — +20+24

в Закарпатье до +26 градусов.

В Киеве 21 августа дождь возможен вечером. Максимальная температура воздуха до +26 градусов. А 22 августа столицу накроют дожди.

Уже 23-24 августа, в День флага и День Независимости — везде прояснит.

Реклама

«Будет сухо и преимущественно солнечно, хотя температура воздуха снизится на несколько градусов», — завершила синоптикиня Наталья Диденко.

Раньше мы писали, что в Украине 20 августа будет сухая погода. Наблюдается небольшая облачность. Высокая температура воздуха в +30 градусов прогнозируется на юге и юго-востоке страны.

Также известно, что осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха будет на уровне +22+27 градусов, а на юге и юго-востоке страны — до +30 градусов.