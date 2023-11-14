Какая погода будет в Украине 15 ноября: нужно тепло одеваться и брать зонтики

Местами пройдет дождь, снег и будет дуть сильный ветер.

В Украине 15 ноября прохладная, дождливая погода. Дожди будут в Харьковской, Сумской, Житомирской, Винницкой областях и Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

По информации метеорологов, ночью в юго-восточных, Харьковской и Сумской областях, днем в западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и Крыму ожидается умеренный дождь, на остальной территории также прогнозируются небольшие осадки.

“Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов тепла; в южной части 6-11 градусов тепла; днем 7-12 тепла, в Крыму до 16”, — рассказали в Укргидрометцентре.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег и дождь, местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На дорогах может быть гололедица. Днем и ночью температура воздуха составит от одного до четырех градусов мороза.

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью: 4-9 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Киеве ночью 5-7 градусов тепла, днем 9-11.

Напомним, что синоптики рассказали, когда в Украине ждать первого снега.