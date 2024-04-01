Какая погода будет в Украине 2 апреля: прогнозируется "летняя" температура воздуха и дожди

Во вторник температура воздуха в нашем государстве прогреется днем до 25 градусов.

В Украине 2 апреля местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Как отмечается, во вторник температура воздуха в нашем государстве прогреется днем до 25 градусов, ночью – до 14. В Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей можно ожидать до 18 градусов тепла.

"Ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в западных областях умеренные, в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", — добавили в "Укргидрометцентре".

Напомним, что пыль из африканской пустыни Сахары накрыла Украину. Если накануне его фиксировали в западных областях, то сегодня, 1 апреля, он распространился почти на всю страну.