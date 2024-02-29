Какая погода будет в Украине в начале марта: синоптики удивили прогнозом

В первый день весны температура воздуха ожидается выше нормы, однако не обойдется без заморозков и снега в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

1 марта

В пятницу самой высокой температура воздуха ожидается на западе Украины — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Здесь воздух прогреется до +15…+19 градусов.

На юге, а также в центральных и северных районах прогнозируется от 7 до 12 градусов выше нуля.

Однако на востоке будет немного прохладнее. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня ожидается +6…+9 градусов. Ночью в этой части Украины ударят морозы до 4 градусов.

2 марта

В субботу погода без существенных изменений, поэтому на всей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Самые высокие температурные показатели сохранятся на западе – до +19 градусов.

В южных и центральных областях синоптики прогнозируют +9…+11 градусов. К тому же, на юге Украины ночью будут небольшие заморозки.

Морозная погода ночью сохранится на востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью температура снизится до 3 градусов мороза, однако днем в этих регионах ожидается солнечная погода и до 10 градусов тепла.

3 марта

В воскресенье температура будет несколько ниже, а ночью в большинстве областей будут даже небольшие заморозки. Ниже нуля температура опустится ночью на севере, юге, в центре и востоке Украины.

В течение дня самая высокая температура будет в западных регионах – до +15 градусов. На северо-востоке в течение дня ожидается +6…+8 градусов.

Осадков в этот день не ожидается. Во всех областях синоптики прогнозируют переменную облачность.

Какая погода в первый весенний месяц, читайте в новости.

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