Какая погода будет в выходные в Украине: антициклон принесет тепло, но на юге будет дождь

Белочка в осеннем лесу / © unsplash.com

Реклама

В выходные, 29-30 ноября, будет преобладать антициклональный тип погоды, без существенных осадков в большинстве областей.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.org.

В последующие двое суток погодные условия над Украиной будет определять западная периферия малоподвижного антициклона с центром в районе Казахстана. Поэтому ожидается устойчивая и спокойная погода в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром. Лишь в южных регионах атмосферный фронт принесет очередную порцию дождей, которые будут интенсивными в дневные часы в воскресенье. Небо ожидается преимущественно облачным, а в некоторых населенных пунктах дальность видимости окажется пониженной туманом и туманом. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах.

Реклама

Суббота, 29 ноября:

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…+4 °С, днем +4…+10 °С.

В северных областях ночью и утром местами пройдет небольшой дождь/мрак, в дневные часы без существенных осадков. Местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах 0…+5 °С, днем +5…+10 °С.

В центральных регионах страны будет облачная погода, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2…+7°С, днем +6…+11°С.

Реклама

В южной части страны и Крыма ожидается теплая и сухая погода в течение суток. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днем +11…+16 °С.

В восточных регионах Украины будет облачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2…+7°С, днем +6…+11°С.

Воскресенье, 30 ноября:

В западных регионах страны облачно с прояснениями, без осадков. Местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…+5 °С, днем +2…+7 °С.

Реклама

В северных областях на фоне пасмурного неба существенных осадков не предполагается. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -1…+4 °С, днем +1…+6 °С.

В центральных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +1…+6°С, днем +3…+8°С.

В южной части Украины и на Крымском полуострове ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +5…+10 °С, днем +7…+12 °С.

В восточных областях страны будет держаться погода без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне -1…+4 °С, в дневные часы +2…+7 °С.

Реклама

Напомним, ранее синоптики удивили прогнозом на зиму 2025-2026.