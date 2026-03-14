Мартовское тепло в Украине постепенно уступает место атмосферным фронтам / © Pixabay

В ближайшие дни в Украине ожидается незначительное снижение температуры на 2-4 градуса от нынешних показателей и продлится сухая солнечная погода. В западных областях, а также в Приазовье и Крыму возможно усиление ветра в дневные часы до 15-17 м/с.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 14 марта

В западной части ожидается теплая и сухая погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2…+3°С, днем +11…+16°С.

В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3…+2°С, днем +9…+14°С.

В центральных областях под влиянием выступления антициклона прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне -2…+3°С, днем +9…+14°С.

В южных регионах Украины и Крыма ожидается погода, преимущественно малооблачная, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -2…+3°С, днем +8…+13°С.

В восточных областях будет малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2°С, днем +9…+14°С.

Воскресенье, 15 марта

В западных областях продлится период устойчивой антициклональной погоды без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется в диапазоне -2…+3°С, днем +10…+15°С.

В северных регионах страны будет преобладать сухая и облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…+2°С, днем +8+13°С.

В центральной части Украины небольшая облачность, без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +9…+14°С.

В южных регионах страны и Крымском полуострове сохранится антициклональный характер погоды, без осадков. Ветер будет преобладать восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье временами будет усиливаться до 15-17 м/с. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

В восточной части Украины будет держаться погода без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3…+2°С, днем +8…+13°С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что после пикового тепла в Украине ожидается похолодание. По ее прогнозу, выходные 14-15 марта будут солнечными, однако температура станет более сдержанной: в большинстве областей ожидается от 9 до 12 градусов тепла, а на западе и юге — до +17 выше нуля.