Какая погода будет выходными: последние дни марта удивят разнообразием

Погода в Украине / © ТСН.ua

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Синоптические выходные на Украине будут неоднородными.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Суббота

В субботу, 29 марта, дожди пройдут венчиком на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе. Однако значительная часть территории все же будет принадлежать сухой погоде.

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Температура воздуха будет в согласии с мартом, днем +12+18 градусов.

Снижать комфортную температуру будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Воскресенье

В воскресенье, 30 марта, облачность увеличится, временами дожди, более интенсивные — в центральной части Украины.

30 марта похолодает. Температура воздуха днем будет +9+13 градусов. Теплее будет на юго-востоке Украины +14+18 градусов, а также на Волыни и Ровенщине +11+14 градусов.

Какая погода в Киеве

В Киеве в субботу без осадков, 14 градусов, сильный ветер.

В воскресенье в столице есть вероятность дождя, температура воздуха +10+12 градусов, то есть будет свежее.

«Март завершается и робко начинают цвести абрикосы… Первые цветы абрикосы всегда, как впервые — чудо прекрасное», — отметила синоптикиня.

Ранее синоптик предупредила о похолодании и назвала дату.