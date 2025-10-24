Какая погода ожидает украинцев в выходные: прогноз синоптика

В воскресенье будет тепло / © ТСН

В субботу в Украине будет больше дождей, а в воскресенье — без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«25 октября в Украине ночью — дожди, днем дожди пройдут только на севере и востоке. Ветер на выходных повсюду западный, сильный», — отметила она.

Температура воздуха снизится на западе и севере до +8…12°С, на остальной территории будет тепло +12…18°С.

26 октября — без существенных осадков, в Украине потеплеет, везде +12…17°С, на юге до +19°С, но на западе пройдут дожди и только +9…12°С.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу дождь, в воскресенье прекращение осадков до вечера. Температура воздуха в субботу днем будет +8…9°С. В воскресенье потеплеет до +12…13°С.

Ранее синоптики сообщали, что в Украине с 22 октября изменятся погодные условия.