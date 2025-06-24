- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 318
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая погода ожидается 24 июня: синоптики обновили прогноз — карта
На всей территории Украины ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.
Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях, 24 июня днем в Украине, кроме юго-восточной части и по крайней мере, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, на западе, юго-западе страны до 18°; днем 23-28°, в южной части до 32°, в северной части 20-25°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 24 июня ожидается переменная облачность.
Днем везде кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
По области температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
В Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.
Напомним, сегодня, 24 июня, Ивана Купала. Верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 190 дней.