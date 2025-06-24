Днем в Украине ожидаются кратковременные дожди / © unsplash.com

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Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях, 24 июня днем в Украине, кроме юго-восточной части и по крайней мере, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 10-15°, на западе, юго-западе страны до 18°; днем 23-28°, в южной части до 32°, в северной части 20-25°.

Погода на 24 июня / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 24 июня ожидается переменная облачность.

Днем везде кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

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По области температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В Киеве ночью 13-15 °, днем 22-24 °.

Напомним, сегодня, 24 июня, Ивана Купала. Верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 190 дней.