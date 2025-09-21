Какая погода ждет украинцев 21 сентября: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Погода в Украине 21 сентября / © unsplash.com

В субботу, 21 сентября, на территории Украины установится сухая и теплая погода. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в юго-западных областях Украины возможен туман, но осадков не предвидится.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По всей стране сохранится небольшая облачность. Ветер будет западного и юго-западного направлений со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура составит +10…+15°, на побережье морей до +18°, а на востоке страны — +7…+12°. Днем воздух прогреется до комфортных +22…+27°.

Погода в Киеве 21 сентября

По данным синоптиков, в течение суток в Киеве и области будет преобладать небольшая облачность, осадков не предвидится.

Атмосферные условия будут сопровождаться юго-западным ветром со скоростью 5-10 м/с. Ночью по области температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем она поднимется до +22…+27°.

В Киеве ночные показатели будут колебаться в пределах +12…+14°, а днем столбики термометров достигнут +25…+27°.

Напомним, синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Украине: с 25-26 сентября ожидается резкое похолодание, а в западных областях, особенно возле Карпат, дождь начнет переходить в мокрый снег и снег.