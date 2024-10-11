Какая разница между СЗЧ и дезертирством: адвокат объяснил

Любое дезертирство – это СЗЧ по определению, но не каждое СЗЧ – дезертирство. Здесь главная разница в том, что дезертир сознательно решил не возвращаться на военную службу, в армию, в свое подразделение, в зону ответственности на фронте. А СЗЧ – это тоже самовольное оставление части, но человек не намерен навсегда покинуть военную службу

Об этом рассказал командир минометной батареи батальона "Волки Да Винчи", адвокат Андрей Писаренко в комментарии LB.ua.

"Возможно, человека (ушедшего в СЗЧ – ред.) что-то не устраивало в моменте, он не вернулся из больничного, не успел или тяжелая ситуация в семье была. Или человек не соглашается, по его мнению, с непрофессиональными приказами командира и просто так же идет в СЗЧ, ожидая перевода или замены командира", – объясняет адвокат.

В тех случаях СЗЧ, с которыми сталкивался он, люди действительно имели причины. Разницы между тем пошел военный на этот шаг в тылу или на передовой, выполняя боевое распоряжение или нет, нет, ведь в стране военное положение.

"СЗЧ также может быть просто на передовой, в боевой обстановке. Разница лишь в субъективной стороне преступления, то есть цели. Если цель — уклонение от дальнейшей службы, это дезертир. Если нет цели уклониться, это СЗЧ", – объясняет он.

Но и в том, и в том случае нижний предел наказания – от пяти лет лишения свободы. Проблема состоит в том, что никто не разбирается в мотивах, обстановке, объективной стороне преступления. Ведь вместо слышать военных и искать пути решения проблем государство в свое время решило сделать ставку на устрашение и наказание.

"В конце 2022 года депутаты без обсуждения внесли изменения в Уголовный кодекс. И приняли за один день инквизиционный закон (8271), подсветивший, усиливший и зацементировавший уголовную ответственность военных по сравнению с другими членами общества. Это был примитивный закон с точки зрения юридической техники. Добавили сроки наказаний и загнули эту диспропорциональную ответственность исключительно и исключительно для военных", – объяснял ранее Писаренко.

"Мотивация" реальными тюремными терминами – вместо качественных знаний и навыков, обеспечения и доверия в коллективе и к командованию – несколько напоминает методы россиян. Адвокат считает, что система вряд ли сможет справиться с таким количеством дел, даже если учитывать объявленное количество ушедших в СЗЧ. Кроме того, эта цифра учитывает обе ситуации – и дезертирство, и СЗЧ соответственно ни одну нормально не расследуют. Так что в этом общем числе есть и случаи, когда человек возвращался на службу.

"Система не успевает справляться с прямым дезертирством. Такой вал дел, которые этих случаев часто просто не расследуют. Физически не хватает на это времени, ДБР не успевает. Даже если человек сидит дома, по адресу прописки. А их тысячи по стране", – заметил Писаренко.

В августе парламент решил декриминализировать первый случай СЗЧ при условии, что военный самостоятельно вернется в часть – свою или иную.

"Осенью 2022 года непрофессиональными руками поломали четкую структуру уголовного законодательства, чтобы всем военным начали раздавать реальные тюремные сроки, независимо от обстоятельств конкретного события (закон 8271). Замотивировали так мотивировали. А когда поняли, что система дала сбой, вместо отмены дискриминационных норм вообще ответственность за первый случай СЗЧ. Это как бензин тушить водой», – убежден Писаренко.

Напомним, военнослужащий Сергей Гнездилов, публично заявивший о самовольном уходе из воинской части, сделал заявление в Печерском райсуде Киева, где проходит заседание по его делу.

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