"Какая разница, на каком языке": в Черновцах посетитель кафе устроил скандал (видео)

Кроме этого, мужчина назвал Одессу и Харьков "российскими регионами".

В Черновцах посетитель кафе устроил скандал и поспорил с персоналом заведения, потому что не хотел переходить на украинский.

Видео перепалки появилось в Сети.

Работница заведения отказалась обслуживать клиента, делавшего заказ на русском языке. В ответ тот начал доказывать, что мол "какая разница, кто на каком языке говорит".

"Какая разница, кто на котором говорит. Главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце… Если я родился в 1979 году, что мне сделать?", – отмечал мужчина.

Кроме того, он назвал Одессу и Харьков российскими регионами. Когда работник заведения переспросил, мужчина ответил по-русски: "А какие? Там все по-русски говорят".