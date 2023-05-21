"Какая разница, на каком языке": в Черновцах посетитель кафе устроил скандал (видео)

Кроме этого, мужчина назвал Одессу и Харьков "российскими регионами".
В Черновцах посетитель кафе устроил скандал и поспорил с персоналом заведения, потому что не хотел переходить на украинский.
Видео перепалки появилось в Сети.
Работница заведения отказалась обслуживать клиента, делавшего заказ на русском языке. В ответ тот начал доказывать, что мол "какая разница, кто на каком языке говорит".
"Какая разница, кто на котором говорит. Главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце… Если я родился в 1979 году, что мне сделать?", – отмечал мужчина.
Кроме того, он назвал Одессу и Харьков российскими регионами. Когда работник заведения переспросил, мужчина ответил по-русски: "А какие? Там все по-русски говорят".
Ранее сообщалось, что в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ) произошел речевой скандал. В Сети появилась аудиозапись разговора студентки якобы с первым проректором Александром Лубянским. Мужчина возмутился, что девушка против, чтобы он общался на русском и предложил ей забрать документы из учебного заведения.
Также мы писали о языковом скандале в Днепре. В одной из школ города мама ученицы 6-го класса сделала замечание учительнице из-за того, что она общалась на русском языке на уроке. После этого 12-летнего ребенка, по словам женщины, начали травить и писать угрозы в мессенджере.
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