"Какая разница": в Белой Церкви разразился громкий скандал из-за российской музыки (видео)

В развлекательном заведении по караоке мужчина распевал песню о Москве и нецензурно ругался в ответ на замечания о войне в Украине.

В одном из заведений Белой Церкви в Киевской области произошел скандал из-за исполнения под караоке песен российских исполнителей. Последней каплей стала песня о столице государства-агрессора Москве из репертуара давнего поклонника сепаратистов, внесенного в базу "Миротворца", Гарика Сукачева, которую исполнял один из посетителей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белая Церковь — Без табу".

Инцидент произошел накануне, 19 мая. На опубликованном видео молодая девушка возмущается тем, что в развлекательном заведении звучит почти исключительно российская попса.

На опубликованных кадрах мужчина из компании за столиком неподалеку в этот момент исполнял песню Гарика Сукачева, в которой говорится о красоте города Москвы, играющих в домино мужиках и соседе-полковнике ПВО.

Подруга автора видео, муж которой военный и защищает Украину от оккупантов, не удержалась и подошла сделать замечание.

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“Не за язык, а за песню. Когда я увидела реакцию мужчины, который это пел (а ему было просто пофиг на замечания), подошла я. Немножко в более грубой форме спросила его, как оно - петь такое дерьмо в стране, в которой идет война, где гибнут лучшие, а эти изверги поют о москве. Мне, конечно, начали грубить", – описала ситуацию девушка.

На дальнейших кадрах мужчина, только что пел под караоке, обращается к девушке нецензурной бранью и утверждает, что имеет право петь что угодно, предлагая ей вызвать "ментов" (полицию) или "службу" (СБУ), на которых ему "по *уй ”.

"Далее на нас вызвали наряд полиции, мы написали заявление на заведение и на мужчину, который имел неадекватное поведение. Но один нюанс, никто из персонала за нас не вступился, только сказали "девушки, к нам постоянно приходят военные и поют рос музыку, которая разница, зачем вам эти конфликты, они у нас здесь ежедневно", — говорится в сообщении.

В Белой Церкви разразился громкий скандал из-за российской музыки

Напомним, ранее в Одессе разразился скандал с любительницами российской музыки.

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