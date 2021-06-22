"Какая разница": в школе Ровно мероприятие провели под российскую музыку

Мысли пользователей соцсети разделились. Одни не видят в российской музыке ничего плохого. Других такой факт возмутил.
В школе Ровно на торжественных мероприятиях включили русскую музыку. Видео инцидента опубликовала местное Іnstagram-сообщество rivne_1283.
"У общеобразовательной школы г. Ровно проводятся какие-то мероприятия. То ли детский лагерь при школе, то ли что-то другое. Обратил внимание на российскую попсу. Песня за песней. Это пожалуй сегодня в Украине входит в программу патриотического воспитания детей и молодежи. Удивительно. А как же "Россия — агрессор", — говорится в сообщении.
Местные жители в комментариях уточнили, что речь идет о работе пришкольного лагеря возле школы.
Мысли пользователей соцсети разделились. Одни не видят в русской музыке ничего плохого.
- "Все слушали и будут слушать российские песни. Каждый слушает то, что ему нравится";
- "Все мое детство, все лагеря и все дискотеки прошли с российской попсой. И это не мешает мне любить Украину";
- "Какая разница, кто что слушает. Если человек слушает российские песни — это не значит, что он — не украинец".
Других же российская музыка в школе возмутила.
- "7-й год войны, а людям "какая разница";
- "Манкурты. Теперь как из Беларуси высадятся российские десантники, чтобы создать "Полесскую народную республику", будет кому их хлебом-солью встречать";
- "Подумайте, в СССР в 1942 году слушали бы Вагнера".
Напомним, что 22-летняя педагог из Харькова возмутила Сеть высказываниями об украинском языке.