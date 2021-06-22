"Какая разница": в школе Ровно мероприятие провели под российскую музыку

Мысли пользователей соцсети разделились. Одни не видят в российской музыке ничего плохого. Других такой факт возмутил.

В школе Ровно на торжественных мероприятиях включили русскую музыку. Видео инцидента опубликовала местное Іnstagram-сообщество rivne_1283.

"У общеобразовательной школы г. Ровно проводятся какие-то мероприятия. То ли детский лагерь при школе, то ли что-то другое. Обратил внимание на российскую попсу. Песня за песней. Это пожалуй сегодня в Украине входит в программу патриотического воспитания детей и молодежи. Удивительно. А как же "Россия — агрессор", — говорится в сообщении.

Местные жители в комментариях уточнили, что речь идет о работе пришкольного лагеря возле школы.

Мысли пользователей соцсети разделились. Одни не видят в русской музыке ничего плохого.

"Все слушали и будут слушать российские песни. Каждый слушает то, что ему нравится";

"Все мое детство, все лагеря и все дискотеки прошли с российской попсой. И это не мешает мне любить Украину";

"Какая разница, кто что слушает. Если человек слушает российские песни — это не значит, что он — не украинец".

Других же российская музыка в школе возмутила.

"7-й год войны, а людям "какая разница";

"Манкурты. Теперь как из Беларуси высадятся российские десантники, чтобы создать "Полесскую народную республику", будет кому их хлебом-солью встречать";

"Подумайте, в СССР в 1942 году слушали бы Вагнера".

Напомним, что 22-летняя педагог из Харькова возмутила Сеть высказываниями об украинском языке.

Девушка с Ирпеня негативно высказалась об украинском языке

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