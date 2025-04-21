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- Украина
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Какая сейчас демографическая ситуация в Украине: эксперт дал неутешительную оценку
К началу 2022-го в границах Украины в 1991 году было 42 миллиона человек, а к началу 2025-го — где-то 34 миллиона, включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории.
Демографическая ситуация в Украине сейчас плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и смертность.
Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
А еще на демографию, по словам Гладуна, влияют безумные миграционные потоки — как внутри страны, так и за границу.
«По нашей оценке, на начало 2022-го в границах Украины в 1991 году было 42 миллиона человек. К началу 2025-го — где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас мы приступили к работе по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки», — отметил он.
Напомним, как говорится в статье The Washington Post, до конца века в Украине может остаться всего 15 миллионов человек.