ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

Какая сейчас демографическая ситуация в Украине: эксперт дал неутешительную оценку

К началу 2022-го в границах Украины в 1991 году было 42 миллиона человек, а к началу 2025-го — где-то 34 миллиона, включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Демография в Украине во время войны

Демография в Украине во время войны / © ТСН.ua

Демографическая ситуация в Украине сейчас плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость и смертность.

Об этом в интервью рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

А еще на демографию, по словам Гладуна, влияют безумные миграционные потоки — как внутри страны, так и за границу.

«По нашей оценке, на начало 2022-го в границах Украины в 1991 году было 42 миллиона человек. К началу 2025-го — где-то 34 миллиона. Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории. Сейчас мы приступили к работе по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки», — отметил он.

Напомним, как говорится в статье The Washington Post, до конца века в Украине может остаться всего 15 миллионов человек.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie