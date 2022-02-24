Какая сейчас ситуация в Западной Украине: во Львове – сирены, атака на аэропорт Ивано-Франковска и Луцка

Во Львове с утра 24 февраля раздаются сирены, по радио объявили воздушную тревогу и призвали людей уходить к укрытиям. Городской аэропорт отменил все рейсы.
Мэр Львова Андрей Садовый тоже призвал горожан оставаться дома и проверить укрытия, расположенные вблизи.
"Только что провели оперативное совещание с руководством города. Решение: переводим обучение в школах и заведения профессионально технического образования на дистанционный режим. Детские сады работают в режиме дежурства. Работники, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжают четко и слаженно выполнять свою работу", — написал он.
Во Львовской области атакована военная часть в Бродах, военная часть в Новом Калинове (горят склады) и Каменке Бужской, сообщил руководитель областного департамента коммуникаций и внутренней политики Дмитрий Посыпанко.
Ивано-Франковск
В Ивано-Франковске тоже раздаются сирены и объявляют воздушную тревогу, люди сообщают о звуках взрывов. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил атаку на аэропорт.
Прошу жителей Ивано-Франковска сохранять спокойствие, максимально перевести работу на дистанционно, кроме критической инфраструктуры. Действительно, по аэропорту последовал удар. Из какого оружия – не могу еще сказать. Подходящие службы работают. У нас есть информация, что пока удары наносятся по военной инфрастурктуре, а не по гражданской”, – рассказал Марцинкив.
Предварительно, на территории аэродрома в селе Корнич Коломыйского района возле штаба было 2 ракетных удара. Информация уточняется.
Люди массово покидают город. Власти объявили воздушную тревогу. На заправочных станциях, возле банкоматов, магазинов и аптек огромные очереди в городе пробки.
В МВД Украины сообщили, что враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и атакованы составы ГСМ.
Кроме того, враг атаковал аэропорт Луцка. Во Львове раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие.
Тернополь
Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал в Сети, чтобы горожане оставались дома и уходили на работу по крайней необходимости.
"Садочки и школы работать не будут. Оставайтесь дома вместе со своими детьми, позвоните по телефону и успокойте родителей. Выходите на работу при крайней необходимости", — написал он.
Впоследствии Надал добавил, что в городе остановлена работа всего общественного транспорта.
Луцк
Кроме атаки на аэропорт в Луцке, в городе атаковали телебашню. Горожане создали длинные очереди в банкоматы и продуктовые магазины. По данным Нацполиции, в результате обстрела аэродрома травмирован работник ГСЧС.
Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что обучение в школах области прекращается и призвал людей без нужды не выходить из дома.
Хмельницкий
В Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части с. Староконстантинов.
Ужгород
В Ужгороде отменили занятия в садах и школах, но медучреждения работают в штатном режиме, сообщил городской голова Богдан Андреев. В настоящее время, по словам городского головы, задача – оказать непосильную помощь тем, кто будет прибывать из других областей Украины и разместить их.
"К тем, кто проживает рядом с военными объектами, просьба переехать в другое место, к родственникам, близким. Нет пока никаких бомбардировок или движения лиц, которые могли бы вести военные действия. Но просьба не находиться вблизи военных городков, частей", – заявил глава Закарпатской области Виктор Никита.
Ровно
Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль объявил о приостановке обучения в учебных и дошкольных учреждениях области. Медучреждения работают в штатном режиме. По словам Коваля, враждебные проникновения в область не зафиксированы.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- Из оккупированного Крыма, России и Белоруссии прорываются танки: список областей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.