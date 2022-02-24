Какая сейчас ситуация в Западной Украине: во Львове – сирены, атака на аэропорт Ивано-Франковска и Луцка

Какая сейчас ситуация в Западной Украине: во Львове – сирены, атака на аэропорт Ивано-Франковска и Луцка

Во Львове с утра 24 февраля раздаются сирены, по радио объявили воздушную тревогу и призвали людей уходить к укрытиям. Городской аэропорт отменил все рейсы.

Мэр Львова Андрей Садовый тоже призвал горожан оставаться дома и проверить укрытия, расположенные вблизи.

Также читайте Нападение России на Украину: где объявлена эвакуация

"Только что провели оперативное совещание с руководством города. Решение: переводим обучение в школах и заведения профессионально технического образования на дистанционный режим. Детские сады работают в режиме дежурства. Работники, обеспечивающие жизнедеятельность города, продолжают четко и слаженно выполнять свою работу", — написал он.

Во Львовской области атакована военная часть в Бродах, военная часть в Новом Калинове (горят склады) и Каменке Бужской, сообщил руководитель областного департамента коммуникаций и внутренней политики Дмитрий Посыпанко.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске тоже раздаются сирены и объявляют воздушную тревогу, люди сообщают о звуках взрывов. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил атаку на аэропорт.

Прошу жителей Ивано-Франковска сохранять спокойствие, максимально перевести работу на дистанционно, кроме критической инфраструктуры. Действительно, по аэропорту последовал удар. Из какого оружия – не могу еще сказать. Подходящие службы работают. У нас есть информация, что пока удары наносятся по военной инфрастурктуре, а не по гражданской”, – рассказал Марцинкив.

Предварительно, на территории аэродрома в селе Корнич Коломыйского района возле штаба было 2 ракетных удара. Информация уточняется.

Львов. Аэродром – 4 взрыва...! Опубликовано Vasyl Stefanyshyn среда, 23 февраля 2022 г.

Люди массово покидают город. Власти объявили воздушную тревогу. На заправочных станциях, возле банкоматов, магазинов и аптек огромные очереди в городе пробки.

В МВД Украины сообщили, что враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и атакованы составы ГСМ.

Кроме того, враг атаковал аэропорт Луцка. Во Львове раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие.

Тернополь

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал в Сети, чтобы горожане оставались дома и уходили на работу по крайней необходимости.

"Садочки и школы работать не будут. Оставайтесь дома вместе со своими детьми, позвоните по телефону и успокойте родителей. Выходите на работу при крайней необходимости", — написал он.

Впоследствии Надал добавил, что в городе остановлена работа всего общественного транспорта.

Луцк

Кроме атаки на аэропорт в Луцке, в городе атаковали телебашню. Горожане создали длинные очереди в банкоматы и продуктовые магазины. По данным Нацполиции, в результате обстрела аэродрома травмирован работник ГСЧС.

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что обучение в школах области прекращается и призвал людей без нужды не выходить из дома.

Хмельницкий

В Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся состав ГСМ воинской части с. Староконстантинов.

Ужгород

В Ужгороде отменили занятия в садах и школах, но медучреждения работают в штатном режиме, сообщил городской голова Богдан Андреев. В настоящее время, по словам городского головы, задача – оказать непосильную помощь тем, кто будет прибывать из других областей Украины и разместить их.

"К тем, кто проживает рядом с военными объектами, просьба переехать в другое место, к родственникам, близким. Нет пока никаких бомбардировок или движения лиц, которые могли бы вести военные действия. Но просьба не находиться вблизи военных городков, частей", – заявил глава Закарпатской области Виктор Никита.

Ровно

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль объявил о приостановке обучения в учебных и дошкольных учреждениях области. Медучреждения работают в штатном режиме. По словам Коваля, враждебные проникновения в область не зафиксированы.