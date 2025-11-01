Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: Сырский отчитался

Александр Сырский' / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где сейчас тяжелее всего. Продолжается операция по уничтожению и вытеснению российских сил.

Об этом Сырский написал в Telegram.

Подробности

Как подчеркнул Сырский, в Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника. Оккупанты продолжают пытаться инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать пути поставок Сил обороны. При этом главком заверил: оцепления или блокировки городов нет, военные делают все для осуществления логистики.

«Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя — на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БПС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины», — отметил он.

Как известно, диктатор Путин продолжает давать задачи своей армии по оккупации украинского Донбасса. И именно в Покровске россияне платят самую дорогую цену.

Освобождение и зачистка территории на Добропольском выступлении, добавляет Сырский, продолжается.

«Покровск — держим. Мирноград — держим», — говорится в отчете главнокомандующего.

Он отмечает: ключевую важность играет эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.

«Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА.

Ранее офицер ВСУ объяснил, что происходит в Покровске. Да, зашедшие в город оккупанты скрываются. Они ждут подкрепления и помощи.

«Сейчас задача у них сохранить жизнь. Поэтому очень активные мероприятия проводятся. Как уже производятся, так и готовятся к ним. И никто не собирается сдавать Покровск», — подчеркнул офицер ВСУ.