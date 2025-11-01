- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1166
- Время на прочтение
- 2 мин
Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: Сырский отчитался
Сырский заслушал доклады командиров на Сырском направлении. Он акцентировал, что оцепление или блокирование городов нет. ВСУ прилагают максимум усилий по осуществлению логистики.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где сейчас тяжелее всего. Продолжается операция по уничтожению и вытеснению российских сил.
Об этом Сырский написал в Telegram.
Подробности
Как подчеркнул Сырский, в Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника. Оккупанты продолжают пытаться инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать пути поставок Сил обороны. При этом главком заверил: оцепления или блокировки городов нет, военные делают все для осуществления логистики.
«Продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска. Основное бремя — на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БПС, штурмовых подразделений. Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины», — отметил он.
Как известно, диктатор Путин продолжает давать задачи своей армии по оккупации украинского Донбасса. И именно в Покровске россияне платят самую дорогую цену.
Освобождение и зачистка территории на Добропольском выступлении, добавляет Сырский, продолжается.
«Покровск — держим. Мирноград — держим», — говорится в отчете главнокомандующего.
Он отмечает: ключевую важность играет эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.
«Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА.
Ранее офицер ВСУ объяснил, что происходит в Покровске. Да, зашедшие в город оккупанты скрываются. Они ждут подкрепления и помощи.
«Сейчас задача у них сохранить жизнь. Поэтому очень активные мероприятия проводятся. Как уже производятся, так и готовятся к ним. И никто не собирается сдавать Покровск», — подчеркнул офицер ВСУ.