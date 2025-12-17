Какая сейчас ситуация с электроэнергией в Украине, рассказали в "Укрэнерго"

Энергетики / © Associated Press

Реклама

Несмотря на восстановительные работы после массированных ракетно-дронных атак России, потребление электроэнергии в Украине демонстрирует тенденцию к росту, а в регионах с почасовыми отключениями остается необходимость экономного пользования электроэнергией.

Об этом сообщили в Укрэнерго в Telegram.

«В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Просим максимально ограничить пользование мощными приборами и перенести энергоемкие процессы на ночные часы», — отмечают энергетики.

Реклама

Сейчас в большинстве регионов Украины продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Одесской области большинство объектов, поврежденных во время массированных ракетно-дронных атак, уже подключены к электроснабжению. Энергетики продолжают восстанавливать оборудование, чтобы максимально быстро вернуть работу инфраструктуры.

Из-за предыдущих ударов на энергосистему применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения для населения, графики ограничений для промышленных потребителей и бизнеса. Время отключений по конкретным адресам можно проверить на сайтах облэнерго или в официальных соцсетях операторов.

Сегодня, 17 декабря, по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 2,2% выше, чем в это время предыдущего дня, что обусловлено облачной погодой и меньшим количеством примененных ограничений. Суточный максимум потребления зафиксирован вечером 16 декабря — на уровне максимума предыдущего дня.

Энергетики отмечают: ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому гражданам следует следить за официальными сообщениями облэнерго.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 17 декабря, для столицы и всех регионов Украины.