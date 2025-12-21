Какая сейчас ситуация со светом и водой в Одесской области: рассказали в райсовете

Отключение света

В Одесской области ситуация с электро- и водоснабжением постепенно стабилизируется, хотя почасовые отключения света еще сохраняются.

Об этом сообщил депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко, отвечая на вопрос журналистов телеканала КИЕВ24.

По его словам, сейчас в городе действуют графики отключений электроэнергии, однако по сравнению с предыдущим периодом ситуация значительно улучшилась.

«Вопросы по свету еще присутствуют, еще действуют графики отключений, но в целом ситуация уже стабилизирована. Неделю назад мы имели полный блэкаут в городе, а сейчас поставки электроэнергии в дома одесситов восстановлены. Свет подается по графикам, и надеемся, что эта ситуация будет оставаться неизменной. Когда графики понятны и их придерживаются, людям гораздо легче планировать свою жизнь», — отметил Сизоненко.

Он также уточнил, сколько в среднем длятся отключения света. По словам депутата, сначала ситуация была критической.

«Мы начинали с того, что электроэнергия была только два часа, а 22 часа ее не было совсем. Постепенно ситуация стабилизировалась, и сейчас имеем примерно соотношение 16 часов без света и 8 часов с электроснабжением», — пояснил он.

Отдельно Сергей Сизоненко рассказал о состоянии водо- и теплоснабжения в городе. По его словам, эти услуги уже полностью восстановлены.

«Ситуация с водоснабжением полностью стабилизирована, теплоснабжение также восстановлено. Хочу выразить большую благодарность нашим коммунальщикам, которые работают круглосуточно, чтобы в домах одесситов было и тепло, и свет, и вода. Они делают огромную работу», — подытожил депутат.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за российской атаки по Одессе в ночь на 19 декабря жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения.

18 декабря в Одессе местные жители снова перекрыли движение транспорта на одной из улиц города, в результате чего образовалась огромная пробка. Люди протестовали из-за длительного отсутствия света в их домах.