Какая система безопасности есть на украинских ТЭС: экс-министр энергетики ответил

Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что на каждой электростанции есть автоматическая система пожаротушения и подготовленный к разным ситуациям персонал.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Автоматическая система пожаротушения есть на всех электростанциях и не одна. Там персонал проводит постоянно тренировки, потому что это высокотехнологичный комплекс, в котором и в мирные времена может что-то произойти. Все зависит от того, где попадет эта ракета, какой у нее заряд – если очень мощный, то понятно, что разрушения будут очень велики. Здесь спрогнозировать очень трудно, но энергетики знают, они профессиональные, организованные, ответственные, поэтому они готовы реагировать на разные события, которые могут произойти в том числе и на электростанциях", – заявил он .

Плачков добавил, что следует также учитывать важность других объектов энергетики, ведь она работает как единый организм.

"Электростанции – это архиважные объекты, но есть у нас еще распределительные подстанции разного класса напряжения, мощностей, есть высоковольтные линии, распределительные линии. Здесь нет такого, что один объект очень важен, а тот не важен, абсолютно все очень важны, потому что энергетика работает как единый организм", – говорит он.

Россия бьет по энергетическим объектам

По данным министра энергетики, от 10 октября войска России нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины. Оккупанты атаковали энергосистему дронами, артиллерией и ракетами. В Министерстве энергетики заверили, что Украина готова к новым потенциальным атакам, которые могут быть более мощными.

Напомним, что после массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.