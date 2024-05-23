Какая ситуация возле Часового Яра: ответ добровольца ВСУ

Продвижение врага у Часового Яра даже не тактично. Если посмотреть на карту, мы увидим, что южный фланг – это поле.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов

"Там можно зайти на 50-100 метров, можно отойти, можно зарыться в землю. Но ты в поле. Ты его или прошел, или нет. Если ты залез и внутри закапываешься — тебя там и прикопают. Это вообще неинтересно", — акцентировал он.

Что касается северного фланга, враг также пытался продвинуться и чего-то достиг. Но потеря одной позиции, подчеркивает Сазонов, это ни о чем.

Напомним, ГУР отбили очередной штурм кафиров в районе Часового Яра. Пока в городе нет ни одного оккупанта.

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