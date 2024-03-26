Какая ситуация на фронте и где атакуют оккупанты: в Нацгвардии сообщили

Если сравнивать с предыдущими неделями, то темп, количество обстрелов несколько уменьшились.

На фронте оперативная обстановка изменений не претерпела. Активнее всего оккупанты этих суток пытаются атаковать на Лиманском и Новопавловском направлениях.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель Нацгвардии Павел Музычук.

"Оперативная обстановка на линии фронта не претерпела изменений. Мы видим, что за эти сутки самые активные попытки штурма врага были на Лиманском и Новопавловском направлениях. Если говорить об участках, где несут службу подразделения Национальной гвардии, то на восточных направлениях было 78 обстрелов со стороны врага.Были задействованы оккупантами артиллерия, системы залпового огня.На южных направлениях было 103 обстрела в сутки.Если сравнивать с предыдущими неделями, то темп, количество обстрелов несколько уменьшились", — рассказал Павел Музычук.

Он также добавил, что наши бойцы выполняют задачи по усилению фортификационных сооружений, минированию местности.

Напомним, что оккупанты прекратили штурмы на одном из направлений.

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