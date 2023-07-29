Какая ситуация на фронте: самое главное из отчета Генштаба 29 июля 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 29.07.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот двадцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Об этом сообщает Генштаб Украины в социальных сетях.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Исрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Двухлетнему, Западному, Синьковке, Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На временно захваченных территориях идет принудительная паспортизация граждан Украины. Так, с целью усиления морального давления на жителей временно оккупированной Горловки Донецкой области, и принуждения их к получению гражданства РФ, кафиры разослали на местные предприятия всех форм собственности распоряжение о предоставлении в так называемое министерство государственной безопасности "ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт Конечным сроком исполнения распоряжения 1 января 2024 г. Вместе с тем, оккупационная администрация населенного пункта Благовещенка Запорожской области проводит мероприятия по поощрению местных жителей за получение российского гражданства, в частности предлагает пенсионерам денежное вознаграждение в 50 тысяч российских рублей.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям. В частности, отмечается, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Россияне продолжают попытки оцепить Авдеевку на Донетчине.

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