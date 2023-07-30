Какая ситуация на фронте: самое главное из сводки Генштаба 30 июля 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 30.07.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот двадцать вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери. Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ Украины в социальных сетях.

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Строительное, Волфинское Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Тополе, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и произвел обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское и Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что ранее стали известны последствия ракетной атаки на Сумы.

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