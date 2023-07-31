Какая ситуация на фронте: самое главное из сводки Генштаба 31 июля 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 31.07.2023 по российскому вторжению.

Начались пятьсот двадцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Харьков. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Об этом сообщает Генштаб в социальных сетях.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс в Сумской области и Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Западному, Кондрашовке, Купянску и Кисловке Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Спорному, Берестову и Раздоловке Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Клищиевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в Старомайорском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россия продолжает осуществлять незаконную интеграцию временно оккупированных территорий в свою информационную среду. Так, в населенный пункт Милово Луганской области прибыли военнослужащие российских оккупационных войск для подключения городской связи и интернет сети к российским операторам — прокладывают кабели связи с территории российской федерации.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 ударных БпЛА противника типа

"Шахед-136" и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях,

2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.

Напомним, что в Харькове в результате обстрела из Белгородской области РФ ранен.