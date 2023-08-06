Какая ситуация на фронте: самое главное из сводки Генштаба 6 августа 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 06.08.2023 по российскому вторжению

Начались пятьсот двадцать девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Об этом сообщает Генштаб Украины в социальных сетях.

За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности применил 4 ударных дрона типа "Shahed" — все были уничтожены. Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных ударов в районах Одноробовка, Стрелка, Гатище Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караическое, Бударки и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское и Белогоровка на Луганщине и Торске, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка.

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На Бахмутском направлении силы обороны струятся противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Тихоновка, Часов Яр, Клищиевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял напрасные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанес авиационные удары в районах Павловка, Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.

На Запорожском направлении враг, совершая авиационные удары, вел бесполезные наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомис, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

"Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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