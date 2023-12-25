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Какая ситуация на границе с Польшей: в ГНСУ отчитались

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Какая ситуация на границе с Польшей: в ГНСУ отчитались

Граница Украины с Польшей / Фото: Getty Images

Пешеходов пропускают только на одном пункте.

В основном пропуск легковых машин и автобусов осуществляется за электронной очередью. На одном из пунктов пропускают только грузовики до 7,5 тонн.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Какая ситуация на пунктах пропуска

Польские пункты пропуска:

  • "Ягодин" – 0 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" – 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

В то же время, пограничники призывают правильно рассчитывать время, планируя поездку. Дело в том, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Ранее правительство Польши заявило, что намерено разблокировать границу с Украиной до конца года.

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Дата публикации
Просмотры
220
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