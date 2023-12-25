Какая ситуация на границе с Польшей: в ГНСУ отчитались

Пешеходов пропускают только на одном пункте.
В основном пропуск легковых машин и автобусов осуществляется за электронной очередью. На одном из пунктов пропускают только грузовики до 7,5 тонн.
Об этом сообщили в ГНСУ.
Какая ситуация на пунктах пропуска
Польские пункты пропуска:
- "Ягодин" – 0 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" – 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
В то же время, пограничники призывают правильно рассчитывать время, планируя поездку. Дело в том, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Ранее правительство Польши заявило, что намерено разблокировать границу с Украиной до конца года.
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