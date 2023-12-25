Какая ситуация на границе с Польшей: в ГНСУ отчитались

Пешеходов пропускают только на одном пункте.

В основном пропуск легковых машин и автобусов осуществляется за электронной очередью. На одном из пунктов пропускают только грузовики до 7,5 тонн.

Об этом сообщили в ГНСУ.

Какая ситуация на пунктах пропуска

Польские пункты пропуска:

"Ягодин" – 0 автобусов (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 0 л/а, 3 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь, пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" – 0 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" – 0 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

В то же время, пограничники призывают правильно рассчитывать время, планируя поездку. Дело в том, что возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Ранее правительство Польши заявило, что намерено разблокировать границу с Украиной до конца года.

Читайте также: