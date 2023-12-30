Какая ситуация на границе с пропуском людей: в ГПСУ рассказали

Тема пересечения границы сейчас довольно чувствительна к пропуску и проверкам на границе. Но надо понимать, что есть правила пересечения границы, есть законодательство, определяющее пересечение границы гражданами и пограничники его четко соблюдают.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



"Изменений к этим правилам не было, но на Государственную пограничную службу возложена ответственность проверять четко цель поездки, документы, которые дают право пересечь границу, потому что за последнее время мы видим, что лица, следующие через границу, в том числе пытаются использовать сфальсифицированные" документы, или их цель поездки не отвечает тем, которые определены в правилах", – пояснил он.

Ранее на границе со Словакией задержали 10 беглых ухилянтов.

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