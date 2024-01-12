Какая ситуация на левом берегу Херсона: оценка британской разведки

Украинские силы, действующие на восточном берегу реки Днепр активно используют беспилотные летательные аппараты (FPV), оснащенные боеприпасами. Вместе с артиллерией дроны наносят мощные удары по российским войскам.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

По оценкам российского военкора, около 90 процентов техники РФ в районе Крынок было уничтожено.

"Неспособность России противостоять FPV Украины, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – пишут аналитики британской разведки.

Напомним, вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины продолжаются ожесточенные бои. Там ВСУ пытаются удержать и расширить свои позиции.

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