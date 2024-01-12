Какая ситуация на левом берегу Херсона: оценка британской разведки

Ситуация остается сложной.
Украинские силы, действующие на восточном берегу реки Днепр активно используют беспилотные летательные аппараты (FPV), оснащенные боеприпасами. Вместе с артиллерией дроны наносят мощные удары по российским войскам.
Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.
По оценкам российского военкора, около 90 процентов техники РФ в районе Крынок было уничтожено.
"Неспособность России противостоять FPV Украины, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – пишут аналитики британской разведки.
Напомним, вблизи села Крынки на левобережье Херсонщины продолжаются ожесточенные бои. Там ВСУ пытаются удержать и расширить свои позиции.
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