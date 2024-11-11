Какая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях: объяснение военного эксперта

На Покровском направлении Силам обороны Украины удается сдерживать русские войска. Ситуация постепенно стабилизируется.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По словам Мусиенко, на Покровском и Кураховском направлениях российские войска думали, что могут преуспеть сразу и в движении на Покровск, и на Курахово. Но, как обычно, надорвались, создали для себя заблуждение в этом плане.

"Видно, что на Покровском направлении удается сейчас Вооруженным силам сдерживать российские войска. Есть улучшение тактических позиций нашими Вооруженными силами на северном фланге в Покровском районе. Ситуация постепенно стабилизируется. То есть Вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении", — отметил он.

Эксперт акцентировал, что ключевые усилия армии РФ сконцентрированы на Кураховском направлении. В ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться до конца этого года.

"Возможно, по оптимистическому сценарию можно сказать так осторожно, что если тенденции будут получать необходимые пакеты помощи, то, в принципе, где-то на середину января можно будет говорить о том, чтобы окончательно стабилизировать Восточный фронт и остановить наступательные действия российских войск. ”, — подытожил Мусиенко.

Напомним, ситуация в Покровском направлении остается сложной. В конце октября кафиры начали штурмовые действия, привлекая большие резервы в направлении Селидового.

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