Какая ситуация на польско-украинской границе: в ГПСУ отчитались

Блокировка движения польскими фермерами продолжается на шести направлениях: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини", "Краковец". В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как отметил Демченко, фермеры возобновили протесты на КПП "Устилуг-Зосин". Еще вчера он был разблокирован.

"Действительно, вчера по направлению пункта пропуска "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. В общем, за сутки мы видели определенное оживление движения, количество пересечения границы возросло, но в целом на ситуацию это не вливает", — сказал спикер.

Польские протестующие, по данным ГНСУ, не блокируют движение легковых машин и автобусов.

Напомним, украинская делегация во главе с премьером Шмыгалем прибыла на польскую границу, чтобы урегулировать зерновую блокаду. Однако правительство Польши проигнорировало эту встречу и не появилось.

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