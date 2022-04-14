Какая ситуация на западных границах Украины: есть ли очереди на ПП и сколько людей выехали за сутки

Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным, говорят пограничники.
Из Украины за прошедшие сутки выехали около 39 тысяч человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные направились в другие страны-члены ЕС и Молдовы.
Об этом сегодня, 14 апреля, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
За сутки 13 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 71 тысячи человек и более 16 тысяч транспортных средств. Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 31 тысячи человек, 27 тысяч из которых – украинцы. Оформлены более 500 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Пограничники также предупредили, что в некоторых случаях они могут принимать отдельные решения по пропуску лиц, которые едут за границу в гуманитарных целях в поисках защиты от российской агрессии.
«Чем больше документов, выданных государственными органами Украины, такое лицо сможет предоставить во время паспортного контроля, тем легче можно принять решение о его пропуске. Также пограничники могут учитывать велись ли боевые действия, работают ли ЦНАПы и другие государственные учреждения в регионе, из которого едет человек», — говорится в сообщении.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, по состоянию на 09:00 14 апреля:
Республика Польша:
«Ягодин» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Устилуг» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Угринов» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Рава-Русская» – 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов;
«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
«Краковец» — 10 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов
«Шегини» – 40 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов;
«Смольница» – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Ужгород» – 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.
«Малые Селменцы» – 0 пешеходов.
Венгрия:
«Тиса» – 20 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинкове» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
«Косино» – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часа);
«Лужанка» – 0 л/а, 0 пешеходов;
«Вилок» – 10 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Румынией и Молдовой очереди не обнаружены.
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