Какая ситуация на западных границах Украины: сколько людей выехали за сутки и есть ли очереди на КПП

Какая ситуация на западных границах Украины: сколько людей выехали за сутки и есть ли очереди на КПП

Пограничники рассказали о ситуации на утро вторника, 5 апреля.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 29 тысяч человек. Более 17 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Также читайте В лагерь украинских беженцев в Словакии наведался медведь

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, по состоянию на утро 5 апреля по всем вышеуказанным направлениям очереди пешеходов и транспортных средств почти отсутствуют.

Всего за сутки 4 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 53 тысяч человек и 12 тысяч транспортных средств. По сравнению с 3 апреля пассажиропоток на западном участке границы уменьшился еще почти на 5 тысяч людей.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли 24 тысячи человек, более 21 тысячи из них – украинцы. Кроме того, оформлено 520 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Читайте также: