Какая ситуация на Запорожской АЭС на утро 5 июля

Что происходит на Запорожской АЭС на утро среды, 5 июля.

На Запорожской атомной станции по состоянию на утро среды, 5 июля, уровень воды в пруду-охладителе – стабилен. Ситуация на станции остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений – сейчас он составляет 16,56 м.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля рассказал, что от украинской разведки есть информация о том, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

Читайте также: