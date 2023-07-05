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Какая ситуация на Запорожской АЭС на утро 5 июля

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2021
Время на прочтение
1 мин
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Какая ситуация на Запорожской АЭС на утро 5 июля

Какая ситуация на Запорожской АЭС к утру 5 июля. / Фото: Associated Press

Что происходит на Запорожской АЭС на утро среды, 5 июля.

На Запорожской атомной станции по состоянию на утро среды, 5 июля, уровень воды в пруду-охладителе – стабилен. Ситуация на станции остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений – сейчас он составляет 16,56 м.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении. 

В "Энергоатоме" также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении вечером 4 июля рассказал, что от украинской разведки есть информация о том, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку.

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Дата публикации
Просмотры
2021
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