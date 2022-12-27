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Какая ситуация с электроэнергией в Украине по состоянию на 27 декабря – "Укрэнерго"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Какая ситуация с электроэнергией в Украине по состоянию на 27 декабря – "Укрэнерго"

Дефицит мощности несколько сократился, однако растет потребление.

По состоянию на вторник, 27 декабря, дефицит мощности несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. Однако растет потребление, в частности, из-за восстановления энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", — отметили в компании.

Доступной мощности недостаточно, до всех областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных отключений, чтобы сбалансировать энергосистему.

После аварийно-восстановительных работ был включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак.

Напомним, в Киевской области во вторник, 27 декабря, действуют аварийные отключения света. В настоящее время графики стабилизационных отключений не применяются, сообщает ДТЭК.

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Дата публикации
Просмотры
430
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