Какая ситуация с электроснабжением в Тернополе: детали от власти

После атаки РФ ситуация в городе остается достаточно сложной.

Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт Тернополя работает по графику, чтобы обеспечить потребности жителей Тернополя. Для экономии электроэнергии троллейбусы будут ездить преимущественно с утра и после 16:00.

Об этом сообщил глава Тернополя Сергей Надал.

Он добавляет, что время прибытия можно отследить онлайн через "ДеТранспорт".

"Надеюсь, что энергетики возобновят электроснабжение для стабильной работы города", — добавил Надал.

Напомним, 26 ноября армия РФ попала дронами в объект энергетической инфраструктуры. Из-за российской атаки у жителей Тернопольщины будет свет лишь несколько часов в сутки.

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