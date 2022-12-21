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Какая ситуация с электроснабжением в Украине на утро 21 декабря – "Укрэнерго"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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249
Время на прочтение
1 мин
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Какая ситуация с электроснабжением в Украине на утро 21 декабря – "Укрэнерго"

Самая сложная ситуация в Киевской области и в центральном регионе.

По состоянию на утро среды, 21 декабря, в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения из-за поврежденных обстрелов сети. Лимиты потребления доведены до всех областей, а их превышение приводит к аварийным отключениям.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Где ситуация самая сложная

На данный момент работают все виды генерации. В то же время ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве, остается все еще сложной.

Россия снова обстреляла электросети

Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты. Восстановления поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно.

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249
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